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Manufacturing Forum 2026: Alberti (Rheinmetall Italia), 'fabbrica intelligente e AI futuro competitivo Made in Italy'

27 maggio 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La manifattura italiana rappresenta il cuore pulsante del Made in Italy ed è la leva competitiva per il Sistema Paese per i prossimi anni, perché genera incremento del Pil, innovazione, valorizzazione della filiera territoriale e incremento di salari. Però, c'è un grosso cambiamento in atto: siamo arrivati a un momento di spartiacque in cui molte aziende hanno investito in un modello di fabbrica automatizzata, ma per il futuro bisogna pensare alla fabbrica intelligente, quindi all'introduzione dell'intelligenza artificiale. Chi non lo fa rischia di rimanere non solo fermo, ma addirittura di fare un passo indietro, perché oggi viviamo in un contesto estremamente complesso, in cui la situazione geopolitica, la crisi energetica e una supply chain estremamente fragile, fanno in modo che il Made in Italy e il saper far bene un prodotto da solo non sia più sufficiente". Così Annalisa Alberti, Human Resources, Facility Management, Ict & Compliance Director Rheinmetall Italia, intervenendo al Manufacturing Forum 2026, il primo appuntamento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero, in programma il 26 maggio a Milano, presso il Bicocca Pavilion.

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