Mare, presentato in Senato il primo rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana

È stato presentato al Senato, il primo Rapporto Nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana 2026 - Osservatorio Underwater. Un lavoro di analisi economica e industriale illustrato nel corso di un'iniziativa che ha rappresentato un passaggio significativo per l'Italia, in una fase in cui il mare assume un ruolo strategico per il sistema paese. Il documento fornisce una mappatura industriale delle imprese italiane che operano nella dimensione subacquea. Inoltre, offre una base conoscitiva utile per accompagnare le strategie nazionali e le politiche di sviluppo del settore.