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Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - ha lavorato a sbarco a Piazza Affari di Mondadori e Olivetti

Logo di Mediobanca su un volantino che imita i libretti di deposito (1946) - Fonte: Archivio Storico Mediobanca
Logo di Mediobanca su un volantino che imita i libretti di deposito (1946) - Fonte: Archivio Storico Mediobanca
10 aprile 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel Palazzo Visconti-Aimi di Milano, acquistato poco prima dell’atto di costituzione e che tutt’ora ospita l’istituto, Enrico Cuccia ha saldato fin dall'origine il rapporto con le grandi imprese in cui viene impiegato il credito. E' quanto emerge dalla documentazione di Piazzetta Cuccia.

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Nella prima fase il sostegno all’economia reale consiste nel finanziare investimenti, che il fondatore valuta in via Filodrammatici con la profonda attenzione ai bilanci che segnerà la sua fama, in attesa dello sviluppo del mercato mobiliare di cui la stessa Mediobanca sarà protagonista.

Già nel 1949 circa l’85% delle emissioni di obbligazioni private ammesse alle quotazioni di Borsa è collocato al pubblico da consorzi promossi e diretti da Mediobanca, che lavorerà allo sbarco a Piazza Affari di Mondadori, Olivetti e di Mediobanca stessa (nel 1956, ovvero dodici anni prima delle banche azioniste), proseguendo lo sviluppo dell’attività di banca d’affari con l’introduzione di nuovi titoli come le obbligazioni convertibili e il collocamento dei primi titoli italiani a Wall Street.

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Mediobanca Piazza Affari banca d'affari
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