Milano-Cortina: la rete Hpe per le Olimpiadi più diffuse sul territorio

Per portare fuori dai siti di gara le storie di sport e passione che permeano l'esperienza olimpica di Milano-Cortina 2026, è necessaria un'enorme quantità di dati, distribuiti attraverso una rete in grado di garantire stabilità, capacità, prestazioni e scalabilità ai massimi livelli. Una sfida di enormi proporzioni raccolta da Hpe (Hewlett packard enterprise), selezionata come Network Equipment Hardware Partner dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 che ha garantito un'infrastruttura di rete di ultimissima generazione, basata su un'intelligenza artificiale intrinsecamente sicura. L'azienda tecnologica ha supportato un'Olimpiade distribuita su oltre 22mila chilometri quadrati.