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Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), 'Iqos e Devialet uniti nel puntare all'eccellenza'

20 aprile 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La collaborazione tra Iqos e Devialet nasce da una forza comune: la forza della curiosità. Si tratta di quella forza che ci spinge ad andare oltre i confini della tecnologia, a sfidare lo status quo, a puntare all'eccellenza in tutto ciò che facciamo. Quando parliamo di offrire un prodotto o un'esperienza alle persone vogliamo che sia la migliore possibile. La Milano Design Week è il luogo migliore per concretizzare questa collaborazione con un'installazione meravigliosa che offre un'esperienza immersiva non soltanto di suono ma anche di luci, di acqua, di movimenti". Così Daniela Della Monica, head of smoke-free products category di Philip Morris Italia, in occasione della presentazione di Soundsorial Design, l'installazione realizzata da Iqos con Devialet per la Milano Design Week.

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