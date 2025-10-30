Ministero della Difesa, Ladisa prima nella maxi gara europea per ristorazione da 725 mln

La Ladisa S.r.l. si è classificata al primo posto in otto lotti della gara indetta dal Ministero della Difesa per la gestione dei servizi di ristorazione destinati a Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare per il quadriennio 2026–2029. Si tratta della più grande gara europea del settore della ristorazione collettiva, del valore complessivo di circa 725 milioni di euro, articolata in 16 lotti e che ha visto la partecipazione di 18 concorrenti nazionali e internazionali. Ladisa ha partecipato a otto lotti, classificandosi prima in tutti e superando i principali operatori del settore a livello nazionale e internazionale. Il criterio di aggiudicazione ha riguardato esclusivamente la qualità dell’offerta tecnica, con un punteggio massimo di 100 punti, in quanto la gara prevedeva un prezzo fisso. Conformemente al bando, la società potrà aggiudicarsi fino a tre lotti, in attesa delle verifiche tecniche di rito.

"Sono stati premiati gli investimenti, la competenza e i sacrifici di una vita", sottolinea Sebastiano Ladisa, Amministratore Esecutivo del Gruppo.

Nata come piccola impresa familiare di catering a Bari, la Ladisa è oggi una realtà leader della ristorazione collettiva in Italia e all’estero. Guidata dai fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, l’azienda prevede per il 2026 un fatturato di gruppo di circa 350 milioni di euro. Con oltre 5.000 addetti, 22 stabilimenti produttivi e 35 milioni di pasti serviti ogni anno, Ladisa si conferma uno dei principali player nazionali nel settore della ristorazione. E' attualmente in costruzione una nuova piattaforma logistica a Parma, che comprenderà anche un polo per la lavorazione e distribuzione di alimenti sostenibili, a marchio proprio. Un progetto strategico che aprirà nuove prospettive per la filiera agroindustriale italiana, con particolare attenzione all’export e alla sostenibilità. Oltre alla ristorazione, il gruppo Ladisa è attivo anche in altri ambiti: Costruzioni e infrastrutture, Distribuzione alimentare e logistica, Facility management, Editoria e sport. Un percorso di sviluppo che conferma la visione di un gruppo radicato nel territorio ma con una forte proiezione internazionale.