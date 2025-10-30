circle x black
Cerca nel sito
 

Ministero della Difesa, Ladisa prima nella maxi gara europea per ristorazione da 725 mln

Sebastiano Ladisa
Sebastiano Ladisa
30 ottobre 2025 | 14.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Ladisa S.r.l. si è classificata al primo posto in otto lotti della gara indetta dal Ministero della Difesa per la gestione dei servizi di ristorazione destinati a Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare per il quadriennio 2026–2029. Si tratta della più grande gara europea del settore della ristorazione collettiva, del valore complessivo di circa 725 milioni di euro, articolata in 16 lotti e che ha visto la partecipazione di 18 concorrenti nazionali e internazionali. Ladisa ha partecipato a otto lotti, classificandosi prima in tutti e superando i principali operatori del settore a livello nazionale e internazionale. Il criterio di aggiudicazione ha riguardato esclusivamente la qualità dell’offerta tecnica, con un punteggio massimo di 100 punti, in quanto la gara prevedeva un prezzo fisso. Conformemente al bando, la società potrà aggiudicarsi fino a tre lotti, in attesa delle verifiche tecniche di rito.

"Sono stati premiati gli investimenti, la competenza e i sacrifici di una vita", sottolinea Sebastiano Ladisa, Amministratore Esecutivo del Gruppo.

Nata come piccola impresa familiare di catering a Bari, la Ladisa è oggi una realtà leader della ristorazione collettiva in Italia e all’estero. Guidata dai fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, l’azienda prevede per il 2026 un fatturato di gruppo di circa 350 milioni di euro. Con oltre 5.000 addetti, 22 stabilimenti produttivi e 35 milioni di pasti serviti ogni anno, Ladisa si conferma uno dei principali player nazionali nel settore della ristorazione. E' attualmente in costruzione una nuova piattaforma logistica a Parma, che comprenderà anche un polo per la lavorazione e distribuzione di alimenti sostenibili, a marchio proprio. Un progetto strategico che aprirà nuove prospettive per la filiera agroindustriale italiana, con particolare attenzione all’export e alla sostenibilità. Oltre alla ristorazione, il gruppo Ladisa è attivo anche in altri ambiti: Costruzioni e infrastrutture, Distribuzione alimentare e logistica, Facility management, Editoria e sport. Un percorso di sviluppo che conferma la visione di un gruppo radicato nel territorio ma con una forte proiezione internazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ristorazione collettiva gara europea Ladisa S.r.l. Ministero della Difesa
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza