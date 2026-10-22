Mistretta (Amat): "Bus elettrici e marketing per convincere gli italiani a lasciare l’auto"

“In questo momento, grazie a tutte le risorse del Pnrr, le nostre aziende hanno rinnovato per più del 50% il parco mezzi. Abbiamo una flotta efficiente ed ecologica, perché per la maggior parte è elettrica. È quindi il momento in cui potremmo iniziare a invertire questa tendenza e conquistare sempre più persone che oggi utilizzano l’auto privata, perché la ritengono il mezzo più sicuro, ma così facendo generano traffico e inquinamento da CO₂. Dobbiamo riuscire a portarle a bordo del trasporto pubblico”. Così Giuseppe Mistretta, presidente Amat, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma ieri e oggi al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo “Mobilità di valore, valore alla mobilità”.

Mistretta ha sottolineato anche il ruolo del marketing e delle politiche tariffarie per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale: “Abbiamo sfruttato l’elasticità della domanda al prezzo con politiche commerciali abbastanza aggressive e siamo riusciti a ottenere risultati molto importanti”. Tra gli esempi citati, le promozioni natalizie, che avrebbero consentito di ottenere un incremento significativo dei risultati. Il presidente ha infine evidenziato la necessità di intercettare i bisogni degli utenti, fermo restando che il presupposto è l’affidabilità del servizio, in termini di frequenza e qualità".