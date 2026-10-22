Mobilità, Colamussi (FS Sistemi Urbani): 'Più tecnologia per invogliare a usare il mezzo pubblico'

"Asstra deve cercare di soddisfare i bisogni degli utenti anche dotandosi di sistemi tecnologici che garantiscano l'accessibilità e, soprattutto, facilitino l'utilizzo dei mezzi pubblici. Credo che questa sia la ricetta per garantire non soltanto la sostenibilità economica, ma anche l'abbattimento delle emissioni di CO₂". Lo afferma Matteo Colamussi, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma.