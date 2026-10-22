circle x black
Cerca nel sito
 

Mobilità, Colamussi (FS Sistemi Urbani): 'Più tecnologia per invogliare a usare il mezzo pubblico'

Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Asstra deve cercare di soddisfare i bisogni degli utenti anche dotandosi di sistemi tecnologici che garantiscano l'accessibilità e, soprattutto, facilitino l'utilizzo dei mezzi pubblici. Credo che questa sia la ricetta per garantire non soltanto la sostenibilità economica, ma anche l'abbattimento delle emissioni di CO₂". Lo afferma Matteo Colamussi, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza