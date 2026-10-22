Mobilità, Mistretta (Amat): 'è il momento di convincere i cittadini a lasciare l'auto'

"Abbiamo sfruttato l'elasticità della domanda al prezzo con politiche commerciali abbastanza aggressive e siamo riusciti a ottenere risultati molto importanti. In questo momento, grazie a tutte le risorse del PNRR, le nostre aziende hanno rinnovato per più del 50% il parco mezzi. Abbiamo una flotta efficiente ed ecologica, perché per la maggior parte è elettrica. È quindi il momento in cui potremmo iniziare a invertire questa tendenza e conquistare sempre più persone che oggi utilizzano l'auto privata, perché la ritengono il mezzo più sicuro, ma così facendo generano traffico e inquinamento da CO₂. Dobbiamo riuscire a portarle a bordo del trasporto pubblico". Così Giuseppe Mistretta, presidente AMAT, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra al Parco dei Principi Grand Hotel Roma.