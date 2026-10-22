Mobilità: Paolillo (Tper), 'Servono nuove competenze per la transizione ecologica'

"In questo momento c'è una carenza di conducenti, quindi abbiamo messo in campo una serie di azioni per mantenere il nostro parco conducenti almeno ai livelli precedenti. Abbiamo oltre 200 autisti in più rispetto al 2019. Dobbiamo sicuramente investire e stiamo investendo anche in nuove competenze. Per noi si tratta di competenze necessarie a gestire gli impianti derivanti dalla transizione ecologica e, quindi, tutti gli elementi legati alle nuove tecnologie del trasporto, ma anche alla transizione digitale". Così Paolo Paolillo, direttore di Tper - Trasporto passeggeri Emilia Romagna, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra al Parco dei Principi Grand Hotel Roma.