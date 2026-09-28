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Mobilità, per la ricerca di Arval è un fattore chiave nella scelta del posto di lavoro

28 settembre 2026 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per 6 persone su 10 la mobilità è un fattore fondamentale nella scelta del posto di lavoro, mentre l'auto rimane il mezzo principale per gli spostamenti casa-lavoro, nonostante un utilizzo sempre maggiore di sistemi multimodali nelle aree metropolitane. È quanto emerge da un'indagine condotta da Arval Mobility Observatory, l'osservatorio sulla mobilità di Arval Italia, società specializzata nel noleggio di veicoli a lungo termine, su un campione di dipendenti del Gruppo bancario Bnp Paribas, cui l'azienda appartiene. La ricerca è stata presentata allo SmartCityLab di Milano in occasione della European Mobility Week, la principale campagna della Commissione europea dedicata al tema della mobilità.

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