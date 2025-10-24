Moby, raggiunta intesa con Antitrust su quadro impegni condivisi

Moby ha definito un quadro di impegni condivisi che consentirà di avviare una nuova fase strategica e industriale, a seguito dell’istruttoria avviata dall’Antitrust nei confronti della società e di altri operatori del settore dopo la segnalazione di un competitor.

Tra gli impegni assunti, un percorso di rafforzamento pa-trimoniale e di riorientamento del modello di business, "che porterà la società ad azzerare il proprio indebitamento finanziario e quello verso il sistema bancario nazionale e internazionale". Tale risultato, si legge in una nota, "sarà perseguito anche attraverso la dismissione di alcuni asset non strategici, finalizzata a garantire la massima solidità finanziaria e a promuovere un piano di sviluppo sostenibile nel lungo periodo".

Contestualmente, la compagnia di navigazione leader in Italia per il trasporto di auto e passeggeri, consoliderà la presenza sul mercato con un assetto operativo sulle linee da e per la Sardegna unico nel suo genere, orientato a un deciso miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi offerti, oltre che a un sostanziale aumento della capacità sulle rotte di riferimento.

impegno tutela concorrenza e servizi moderni, affidabili e sostenibili

"Il piano industriale prevede infatti il potenziamento delle linee di riferimento attraverso l’impiego di unità navali caratterizzate da maggiore capacità, standard di servizio più elevati e un’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale", prosegue il comunicato.

Per quanto riguarda l’occupazione, Moby conferma che l’elevata domanda di personale marittimo consentirà il riassorbimento degli eventuali esuberi derivanti dal nuovo assetto industriale all’interno del comparto, garantendo così la piena valorizzazione delle professio-nalità presenti sul mercato nazionale. Le Compagnie collaboreranno attivamente con le organizzazioni sindacali per accompagnare questo processo nel modo più efficace e condiviso possibile.

Con questi passi, Moby "conferma il proprio impegno a operare nel pieno rispetto delle regole di mercato, tutelando la concorrenza e offrendo ai propri clienti servizi di trasporto marittimo sempre più moderni, affidabili e sostenibili", conclude la nota.