MyPlant & Garden 2026, Capitanio (Aiph): "Città più green capitalizzando valore del verde"

Affinché le città siano ancora più green è necessario: "capitalizzare tutto il valore portato dal verde oggi in una città, quindi guardare ai numeri e ai benefici portati dal verde perché non è semplicemente un costo o un ornamento, ma deve essere l'infrastruttura sulla quale progettare la città del futuro". Lo dichiara Leonardo Capitanio, Presidente AIPH International Association of Horticultural Producers, intervenuto al convegno 'Un verde per il benessere. Il cammino verso la Wellness City', nell'ambito di 'MyPlant & Garden 2026', il salone internazionale del verde, giunto alla sua decima edizione, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio.