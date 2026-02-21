circle x black
MyPlant & Garden 2026: celebrata a Milano la decima edizione dell'Olimpiade del verde

21 febbraio 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

I padiglioni di Rho Fiera a Milano hanno ospitato la decima edizione di MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde, che ha aperto le porte ai visitatori dal 18 al 20 febbraio. Tre giorni per scoprire e approfondire il meglio dell'offerta florovivaistica dall'Italia e dal mondo, in una kermesse che mette in mostra, in un grande confronto espositivo che coinvolge l'insieme delle filiere del verde e il valore delle eccellenze del settore promuovendo talento, innovazione e sostenibilità, e mettendo in connessione produzione, progettazione del paesaggio, tecnologie e gestione sostenibile del verde pubblico, privato e sportivo.

