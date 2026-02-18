MyPlant & Garden 2026, Orlandelli: "Filiera pensata per essere internazionale"

"Quando abbiamo deciso di fondare questa fiera, la nostra intenzione era quella di essere internazionali, così da riuscire a portare il made in Italy all'estero. Con la prima edizione di My Plant & Garden si è esaudito uno dei sogni di noi consorziati, con grandissimo vantaggio per tutto il florovivaismo italiano e anche europeo. Oggi continuiamo a farlo anche con Myplant & Garden Middle East". Sono le parole di Marco Orlandelli, titolare dell'azienda Organizzazione Orlandelli e presidente Consorzio Myplant & Garden, a 'MyPlant & Garden 2026', il salone internazionale del verde, giunto alla sua decima edizione, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio.