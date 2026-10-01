circle x black
Cerca nel sito
 

Nautica, Formenti (Confindustria Nautica): "Vicinissimi a diventare il più grande salone al mondo"

Il Presidente di Confindustria Nautica alla giornata inaugurale del 66esimo Salone Nautico di Genova

Piero Formenti - (Adnkronos)
Piero Formenti - (Adnkronos)
01 ottobre 2026 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Siamo abbastanza emozionati, in particolare per il passaggio della nave e l'inno. Abbiamo un salone bellissimo e una Genova messa a nuovo: sia la sindaca Salis che il Presidente Bucci ci hanno dato la possibilità di avere un waterfront che ci permette di poter diventare davvero il più grande salone al mondo, siamo ormai vicinissimi. Mi aspetto tanto per noi, per i nostri imprenditori e anche per la città. Ormai quasi non abbiamo rivali, gli altri stanno perdendo il passo, noi invece siamo in crescita continua: spostando la data siamo riusciti ad avere anche i superyacht, siamo completi ed è solo l'inizio. Con la nuova darsena preannunciata da Paroli, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, avremo spazio per yacht di dimensioni ancora maggiori. Siamo sopra e vogliamo rimanerci”. Lo ha detto Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica, intervenendo alla giornata inaugurale del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
salone nautico Genova superyacht yacht
Vedi anche
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Cgil compie 120 anni, la Scala intona 'Bella ciao' - Video
Scioperi ottobre 2026, dalla scuola ai trasporti: tutte le date - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza