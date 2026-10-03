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Nautica: Rixi, 'Italia detiene il 30% dei maxi yacht, la blue economy offre lavoro qualificato ai giovani'

03 ottobre 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Italia si conferma protagonista globale detenendo oltre il 30% del mercato dei superyacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale, una leadership che trova nel Salone Nautico la sua vetrina d'eccellenza. La crescita della Blue Economy è un fenomeno trasversale che spazia dal settore underwater alle tecnologie sostenibili, rafforzato dalla centralità strategica del Mediterraneo, dove si concentra il 65% dei maxi yacht. In un contesto internazionale complesso, segnato dalle incertezze geopolitiche ed europee che impattano sulle imbarcazioni minori, la nautica da diporto rappresenta una risposta concreta per il futuro dei giovani, garantendo occupazione ad elevata qualificazione, stipendi competitivi e rispetto dell'ambiente". È la sintesi delle dichiarazioni di Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciate a margine del convegno 'L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting', organizzato da Confindustria Economia del Mare e Confindustria Nautica nell'ambito del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato 'We are made of sea'.

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