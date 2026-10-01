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Nautica, Salis: "Salone è nostro spettacolo, costruiamo teatro ad altezza"

La sindaca di Genova, intervenendo in occasione del 66esimo Salone Nautico di Genova

Silvia Salis - (Adnkronos)
Silvia Salis - (Adnkronos)
01 ottobre 2026 | 15.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Questo Salone è la vetrina internazionale di Genova, il nostro brand identificativo. L'ho sempre pensato da cittadina genovese e l'ho sempre ribadito da quando sono sindaca. Quello che dobbiamo fare, facendo il paragone con le realtà di Las Vegas che costruiscono i teatri intorno ai grandi spettacoli, è capire che questo è il nostro grande spettacolo. Va costruito un teatro sempre più performante che ci permetta di diventare il salone più importante del mondo. Su questo lavoreremo insieme al Porto Antico e c'è l'intesa tra le istituzioni. È un momento molto importante per la città, però non si poteva ignorare che qui fuori ci sono lavoratrici e lavoratori di Ericsson, l'ultimo capitolo di una storia orrenda di un'azienda che ha disinvestito mandando a casa persone. Per questo ho voluto portare la mia solidarietà durante il mio intervento”. Così Silvia Salis, sindaca di Genova, intervenendo in occasione del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’. L'evento si conferma punto di riferimento globale per la nautica da diporto, riunendo i principali player internazionali del settore tra innovazione, sostenibilità ed eccellenza del Made in Italy.

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Salone Nautico di Genova teatro ad altezza Made in Italy
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