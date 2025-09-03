Nautica, sindaca Salis: "Salone di Genova è più grande brand della città"

"Il Salone Nautico internazionale di Genova è il più grande brand della città, un brand nazionale ed internazionale che ci caratterizza. Assieme a Confindustria Nautica abbiamo provato ad unire con un 'filo blu' il Salone alla storia della città, verranno infatti in quei giorni aperti al pubblico i nostri storici Palazzi dei Rolli, che sono patrimonio Unesco. Il 17 settembre ho invitato, assieme ad Anci Liguria, i principali sindaci d'Italia che rimarranno poi per l'inaugurazione del 198 mattina". Sono le parole di Silvia Salis, sindaca di Genova, alla conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone Nautico di Genova, in programma dal 18 al 23 settembre 2025, svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano.