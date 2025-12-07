circle x black
Spray al peperoncino su diverse persone a Heathrow, fermato un uomo

La Met Police parla di episodio isolato, escludendo l'ipotesi terrorismo

07 dicembre 2025 | 12.08
Redazione Adnkronos
Un uomo è stato fermato accusato di aver aggredito "diverse persone" all'aeroporto londinese di Heathrow colpite "con spray, che si ritiene essere un tipo di spray antiaggressione, da un gruppo di uomini che hanno lasciato il posto". Lo riferisce la Bbc, che cita quanto confermato dalla Polizia, allertata intorno alle 8.11 di questa mattina. Dall'aeroporto avevano inizialmente dato notizia dell'intervento dello staff con i servizi d'emergenza per una segnalazione nel parcheggio multipiano del Terminal 3. La Met Police parla di episodio isolato, escludendo l'ipotesi terrorismo e anche la possibilità che si tratti di una protesta.

