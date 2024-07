Nautica, Stella: “Studio molto interessante: rappresenta analisi stato industriale”

“Questo studio è molto interessante. Abbiamo voluto organizzarlo anche per questa seconda edizione in Borsa Italiana, in quanto rappresenta uno studio sul mercato globale, quindi completa l'analisi dello stato della nostra industria con la pubblicazione nautica in cifre, i cui dati verranno presentati al Salone Nautico Internazionale di Genova a settembre 2024 e ci offre una panoramica dei driver principali di analisi del settore”. Sono le parole del direttore generale di Confindustria Nautica, Marina Stella a margine dell’evento di presentazione, a Palazzo Mezzanotte a Milano, dello studio "The state of the art of the global yachting market" realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica.