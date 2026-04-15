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Nucleare, accordo tra Sogin e giapponese Japc per smantellamento reattori nucleari a grafite

Gian Luca Artizzu, ad di Sogin
Gian Luca Artizzu, ad di Sogin
15 aprile 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Questa mattina Sogin, la Società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, e Japc, Japan Atomic Power Company, hanno firmato un Memorandum of Understanding per avviare uno studio congiunto sulle modalità di smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite. Il Memorandum, si legge in una nota, nasce dalla volontà della Società giapponese di integrare le esperienze maturate presso il reattore Tokai-1 con le competenze di Sogin che fin dalla sua costituzione ha affrontato il tema del decommissioning del reattore della centrale nucleare di Latina moderato a grafite. Quest’ultimo è infatti riconosciuto a livello internazionale come un progetto di smantellamento di riferimento per questa specifica tipologia di impianti.

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Questa collaborazione segue l’accordo che Sogin ha firmato il 27 gennaio scorso con GraphiCore, azienda italiana specializzata nelle attività di manipolazione della grafite irraggiata, finalizzato allo sviluppo e alla sperimentazione di attrezzature dedicate all’estrazione della grafite irraggiata dai reattori, nonché alla partecipazione congiunta a programmi di ricerca nel decommissioning dei reattori a grafite.

Sogin con questi due accordi rafforza il suo impegno nell’affrontare in modo condiviso le sfide tecniche collegate al decommissioning e si conferma punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale nella gestione della grafite irraggiata derivante dallo smantellamento dei reattori nucleari

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Sogin Nucleare Japc Italia Giappone reattori
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