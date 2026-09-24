circle x black
Cerca nel sito
 

Nucleare: Sogin aggiudica l’appalto di cinque cask per rifiuti radioattivi alla Società tedesca Gns

- Sogin
- Sogin
24 settembre 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sogin ha aggiudicato alla Società tedesca Gns la commessa per la fornitura di cinque speciali contenitori metallici schermanti ad alta resistenza, denominati cask, della serie Castor Haw28M. Questo appalto, del valore di circa 32 milioni di euro, sottoscritto il 31 agosto scorso, è parte delle attività previste dal programma di rientro dei residui derivanti dal ritrattamento del combustibile nucleare irraggiato italiano inviato negli anni scorsi negli impianti di ritrattamento di La Hague (Francia) e Sellafield (Regno Unito).

Questi cask, alti ciascuno circa 5 metri, con un diametro di 2,5 metri e un peso di 115 tonnellate, sono conformi alle regolamentazioni dell’International Atomic Energy Agency (Iaea), rispettosi dei criteri di accettazione degli impianti di La Hague e Sellafield e sono già in uso per lo stesso scopo in Germania e Svizzera.

La sottoscrizione del contratto alla Società tedesca Gns conferma l’impegno di Sogin ad operare con rigore, efficienza e responsabilità, adottando una soluzione tecnologica innovativa e altamente affidabile che garantisce in ogni fase di movimentazione, trasporto e stoccaggio di rifiuti radioattivi vetrificati ad alta attività, la massima sicurezza per gli operatori, la popolazione e l’ambiente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nucleare Gns Sogin cask
Vedi anche
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo
Droga nei doppi fondi delle auto e depositi in casa, a Roma maxi traffico con Sudamerica - Video
Lupi: "Se Vannacci entra nel centrodestra Noi Moderati non ci sta" - Video
News to go
In Italia appena 8,5 badanti ogni 100 persone sole con più di 60 anni: i dati in un rapporto
News to go
Nucleare, via libera Parlamento a legge delega a 39 anni dal referendum
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza