Occhiuto: "La Calabria è in grado di attrarre investimenti"

"Questi numeri dimostrano che la Calabria è una regione che può attrarre investimenti. Le risorse del Pnrr sono terminate e l'unico modo per attrarre investimenti è trovare privati che vogliano farlo. Il mio scopo è quello di attrarre risorse positive per i calabresi". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, alla presentazione del Bilancio di sostenibilità territoriale di A2A in Calabria. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, alla presentazione del Bilancio di sostenibilità territoriale di A2A in Calabria.