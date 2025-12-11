circle x black
Oro di Bankitalia allo Stato, Dombrovskis: "Una mossa di questo tipo non riduce il debito"

Il commissario europeo all'Economia chiarisce: "È una questione di politica monetaria, il governo italiano non si è rivolto alla Commissione Europea per affrontare la materia"

Valdis Dombrovskis - Fotogramma
Valdis Dombrovskis - Fotogramma
11 dicembre 2025 | 19.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Chiarire la proprietà delle riserve auree della Banca d'Italia non aiuterebbe a "ridurre" il debito pubblico del Paese e il governo italiano non si è rivolto alla Commissione Europea per affrontare la materia. Lo dice il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, a Bruxelles al termine dell'Eurogruppo.

"Per quanto riguarda le riserve auree della Banca d'Italia - afferma - questa è una questione di politica monetaria. Quindi è una domanda che andrebbe rivolta alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia, poiché queste riserve sostengono la nostra moneta comune".

"Se ne discutiamo come scenario teorico - continua - bisogna dire che una mossa di questo tipo non riduce la profondità dei debiti di un Paese. Tutti gli obblighi di debito rimangono in vigore e devono ancora essere onorati. Quindi, una misura simile non porta automaticamente a una riduzione del debito. In questa fase le autorità italiane non hanno contattato la Commissione in merito a questa questione", conclude.

"Asset russi bloccati"

Il commissario europeo al termine dell'Eurogruppo è intervenuto anche sui beni congelati alla Russia. Oggi a Bruxelles, ha spiegato, "è stato approvato in linea di principio un regolamento che proibisce il trasferimento" degli asset russi congelati e "impedisce che la Russia possa usare questi beni per infliggere ulteriori danni" all'Ucraina e all'Ue. Questo, conclude, "dovrebbe aiutare con il prestito basato sugli asset russi", perché "assicura che i beni russi restino congelati" senza la necessità di rinnovare la misura ogni sei mesi all'unanimità.

