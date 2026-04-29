Ottathycal (Prima Assicurazioni), 'cliente chiede ottimo servizio e prezzo adeguato'

"Prima Assicurazioni è presente in Italia da dieci anni, durante i quali, grazie alla nostra strategia che mette i bisogni del cliente al centro, abbiamo ottenuto notevoli successi. Quando siamo nati abbiamo riflettuto su cosa, veramente, chiedeva un cliente da un'assicurazione e abbiamo capito che voleva un ottimo servizio e un prezzo adeguato alle proprie esigenze. Nel 2025 la società ha registrato premi in crescita del 39% a oltre 1,8 miliardi di euro, superando 5 milioni di clienti attivi". Così George Ottathycal, Ceo di Prima Assicurazioni, alla presentazione a Milano della campagna multipiattaforma 'Tu, prima' con José Mourinho come testimonial e incentrata sull'importanza del cliente.