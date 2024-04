Patto Marevivo-Lega Navale per protezione mare e acque interne

Marevivo e Lega Navale Italiana hanno siglato a Roma, presso la sede della Fondazione ambientalista sul Tevere, un accordo di collaborazione nazionale per la salvaguardia del mare e delle acque interne. A firmare l'intesa, Rosalba Giugni, presidente della fondazione mbientalista Marevivo, e l'ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana. L'accordo mira a sensibilizzare i cittadini, con particolare attenzione agli studenti e ai giovani, sui temi della tutela degli ambienti marini, lacustri e fluviali e sulla protezione delle specie protette, anche attraverso attività di monitoraggio e raccolta dati con università ed enti di ricerca.

Tra gli obiettivi della collaborazione, la realizzazione di pubblicazioni divulgative congiunte sui temi della cultura del mare e della protezione ambientale e un rafforzamento delle sinergie sul territorio tra le delegazioni di Marevivo e le sezioni e delegazioni della Lega Navale Italiana. Le parti sosterranno reciprocamente le campagne 'Only One' di Marevivo e 'Mare di Legalità' della Lega Navale Italiana.

La campagna internazionale 'Only One', realizzata da Marevivo in collaborazione con la Marina Militare Italiana e la Fondazione Dohrn, è dedicata alla transizione ecologica ed ha l'obiettivo di trasmettere il messaggio sull'urgenza di intervenire a favore del cambiamento richiesto dalla crisi climatica che colpisce il nostro Pianeta. Con il programma 'Mare di Legalità', la Lega Navale Italiana impiega delle barche a vela sequestrate alla criminalità organizzata e assegnate dall'autorità giudiziaria all'associazione ed ente pubblico per lo svolgimento di attività di interesse generale, tra cui delle iniziative di protezione e monitoraggio ambientale.

Nella settimana della Giornata nazionale del mare e della cultura marinara (11 aprile), la collaborazione mira a dare un nuovo impulso all'approvazione dei decreti attuativi della legge Salvamare, in particolare l'articolo 9 che prevede la realizzazione di attività volte a rendere gi studenti consapevoli dell'importanza della conservazione del mare e delle acque interne e informati sulle corrette modalità di conferimenti dei rifiut.