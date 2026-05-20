Contenuti chiari, interattivi e sempre aggiornati, video e guide pratiche per scegliere in modo libero, consapevole e informato come pianificare la propria pensione integrativa

Cos’è la previdenza complementare? Quali sono le norme che la regolano? Come si accede? A queste domande, e a molte altre, risponde il portale della previdenza complementare realizzato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione del Consiglio Nazionale Giovani e Mefop, online da oggi per accompagnare i cittadini nel percorso previdenziale integrativo. In un mondo in continuo cambiamento, il portale raccoglie contenuti chiari, interattivi e sempre aggiornati, video e guide pratiche per scegliere in modo libero, consapevole e informato come pianificare la propria pensione integrativa.

L’iniziativa, che si inserisce all’interno del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, nasce dall’esigenza di accompagnare l’evoluzione normativa in materia e in particolare le novità inserite nella Legge di Bilancio 2026, che ha previsto un meccanismo di silenzio-assenso a partire dal prossimo 1° luglio per il conferimento del Tfr ai fondi pensione al 60° giorno dall’assunzione e un innalzamento del limite massimo annuo della deducibilità fiscale dei contributi versati a 5.300 euro, oltre che l’introduzione di una maggiore flessibilità nella liquidabilità in capitale delle somme versate.

Il nuovo portale

"La previdenza è un investimento sul proprio futuro. Per questo è essenziale che ogni cittadino disponga di informazioni chiare per costruire una prospettiva pensionistica solida" ha affermato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Il nuovo portale sulla previdenza complementare accompagna lavoratrici e lavoratori in un percorso informato, aiutandoli a orientarsi tra regole, opportunità fiscali e tutela dei risparmi. Allo stesso tempo affianca i datori di lavoro, semplificando le procedure e offrendo strumenti immediati per comprendere le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio e svolgere al meglio il loro prezioso ruolo informativo". Il portale è strutturato in quattro aree tematiche con contenuti realizzati per semplificare l’acquisizione di conoscenze.

Cos’è la previdenza

Al suo interno un quadro sul funzionamento della previdenza complementare, sui diversi fondi pensione, sul Tfr e sui falsi miti da sfatare, con una guida alle possibilità di adesione in base alla tipologia di attività lavorativa prestata. A chi è rivolta – La sezione raggruppa servizi e strumenti per la cittadinanza, diritti e garanzie previste. Quest’area tematica contiene una guida interattiva per la simulazione delle opportunità di scelta, un percorso di approfondimento sul sistema previdenziale integrativo oltre a servizi e strumenti per i datori di lavoro e gli operatori. Normativa di riferimento – Grazie a sintesi ragionate, la normativa italiana ed europea è illustrata in modo da cogliere con immediatezza i concetti cardine dei provvedimenti mentre una sezione apposita raggruppa la modulistica aggiornata. Comunicazione – Al suo interno, gli aggiornamenti in materia e i materiali divulgativi, comprensivi di un glossario per orientarsi nei termini di settore e le risposte alle domande più frequenti. Il portale della previdenza complementare è disponibile a questo indirizzo: www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare.