Piacenza Expo: conclusa con successo la triplice kermesse firmata Mediapoint & Exhibitions su H2, cybersicurezza ed energia nucleare

Dal 9 all'11 giugno 2026 i padiglioni di Piacenza Expo hanno ospitato tre manifestazioni di riferimento promosse da Mediapoint & Exhibitions, la società presieduta da Fabio Potestà. L'appuntamento ha riunito imprese, istituzioni, associazioni di settore ed esperti attorno a temi strategici per lo sviluppo industriale ed energetico del Paese. In particolare, si è trattato della quinta edizione di Hydrogen Expo, dedicata alla filiera dell'idrogeno, della terza edizione di Cybsec-Expo, focalizzata sulla sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche, e della seconda edizione di Nuclear Power Expo, l'evento riservato al comparto nucleare che, dopo l'esordio dello scorso anno, si è proposta di rafforzare il proprio ruolo come punto di riferimento per il confronto e l'innovazione nel settore energetico.