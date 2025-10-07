Pier Silvio Berlusconi ancora al vertice della classifica sulla reputazione

Per il terzo mese consecutivo Pier Silvio Berlusconi risulta il manager italiano con la migliore reputazione online. Lo rileva l’Osservatorio Top Manager Reputation, che monitora con cadenza mensile visibilità e autorevolezza digitale dei principali amministratori delegati. Dal 2020, il vertice della graduatoria è stato presidiato soprattutto da manager di finanza, energia e moda. La permanenza di un profilo del settore media al primo posto rappresenta quindi un elemento di discontinuità rispetto al quadro consueto.

Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio, Berlusconi guida da due anni la classifica di comparto “media” ed è presente da 26 mesi nella top ten generale. La continuità del posizionamento indica una performance stabile nel tempo più che un risultato episodico. Il dato si inserisce nel contesto di MFE–MediaForEurope, impegnata in un percorso di crescita internazionale e di rafforzamento sul mercato italiano ed europeo. La reputazione del vertice è uno dei fattori che incide sulla percezione complessiva del gruppo, insieme a risultati economici, scelte industriali e presenza nei canali digitali. L’Osservatorio combina vari indicatori — copertura mediatica, rilevanza delle citazioni, conversazioni social e coerenza percepita tra dichiarazioni e risultati — per elaborare la classifica mensile.