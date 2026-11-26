"L'innovazione sta andando verso modelli sempre più collaborativi, dove la sinergia, tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca deve essere sempre più solido. Sta andando verso modelli di rafforzamento delle infrastrutture, sempre legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, e verso modelli di adozione dell'intelligenza artificiale stessa, che non può più solo essere un'adozione legata al singolo soggetto, ma deve essere un'adozione governata all'interno di imprese e istituzioni". Lo ha detto Letizia Pizzi, Direttrice Generale Anitec - Assinform, partecipando a 'Digitale, la trasformazione accelera', la quarta edizione dell'Adnkronos Q&A dedicata all'intelligenza artificiale, in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma.