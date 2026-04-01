Porti, Latrofa: "Avvio della Zona logistica semplificata del Lazio rappresenta un passo decisivo per rafforzare la competitività"

"L’avvio della Zona Logistica Semplificata del Lazio rappresenta un passo decisivo per rafforzare la competitività del nostro sistema portuale e dell’intera economia regionale. La Zls crea le condizioni per attrarre nuovi investimenti e accelerare i processi autorizzativi, favorendo uno sviluppo più moderno, efficiente e sostenibile delle attività produttive collegate ai porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta". Ad affermarlo in una nota è Raffaele Latrofa, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Lazio, Franceso Rocca, e alla Vicepresidente Roberta Angelilli per l’impegno costante e il lavoro svolto per raggiungere questo importante risultato. La loro visione e determinazione sono state fondamentali per portare la Zls alla sua piena operatività, consentendo al nostro territorio di compiere un passo concreto verso una crescita più solida e competitiva", aggiunge.