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Porti, Latrofa: "Avvio della Zona logistica semplificata del Lazio rappresenta un passo decisivo per rafforzare la competitività"

'crea le condizioni per attrarre nuovi investimenti e accelerare i processi autorizzativi'

Porti, Latrofa:
01 aprile 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L’avvio della Zona Logistica Semplificata del Lazio rappresenta un passo decisivo per rafforzare la competitività del nostro sistema portuale e dell’intera economia regionale. La Zls crea le condizioni per attrarre nuovi investimenti e accelerare i processi autorizzativi, favorendo uno sviluppo più moderno, efficiente e sostenibile delle attività produttive collegate ai porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta". Ad affermarlo in una nota è Raffaele Latrofa, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

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"Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Lazio, Franceso Rocca, e alla Vicepresidente Roberta Angelilli per l’impegno costante e il lavoro svolto per raggiungere questo importante risultato. La loro visione e determinazione sono state fondamentali per portare la Zls alla sua piena operatività, consentendo al nostro territorio di compiere un passo concreto verso una crescita più solida e competitiva", aggiunge.

Riproduzione riservata
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Zona Logistica Semplificata del Lazio Porti di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta
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