Poste, anche a maggio numerosi appuntamenti di Educazione Finanziaria

Prosegue il programma degli eventi di Educazione Finanziaria promossi da Poste Italiane. Anche nel mese di maggio, infatti, sono previsti in calendario ben 12 webinar. Si parte martedì 7 con un doppio appuntamento alle ore 10 sul tema “Il welfare, il diritto al benessere” (con sottotitoli e interprete LIS) e alle 16:30 sul tema “I conti di casa”: sarà l’occasione per condividere con i partecipanti utili suggerimenti per comprendere quali sono i soggetti pubblici e privati che possono contribuire, attraverso il welfare, al benessere finanziario personale e collettivo e su come gestire al meglio il bilancio familiare. Giovedì 9 maggio è la volta dei 2 webinar dedicati a “La gestione del credito”, sempre in doppio appuntamento alle ore 10 (con sottotitoli e interprete LIS) e alle ore 16.30. Martedì 14 maggio la squadra di Educazione Finanziaria della Corporate University di Poste Italiane tratterà il tema “La protezione” in due eventi online: il primo alle ore 10.00 mentre il secondo con inizio alle ore 16.30 (con sottotitoli e interprete LIS). Giovedì 16 alle 10 sarà affrontato “Il welfare, il diritto al benessere” mentre alle 16:30 si parlerà del tema “La previdenza” (con sottotitoli e interprete LIS). Il 21 maggio, con un doppio appuntamento, saranno forniti utili suggerimenti su come gestire al meglio i nostri risparmi e investimenti e migliorare così, il nostro benessere finanziario: alle ore 10:00, infatti, ci sarà il primo webinar sul tema “Il risparmio e gli investimenti” (con sottotitoli e interprete LIS) e alle ore 16.30 il secondo webinar sullo stesso argomento. Si chiudono gli appuntamenti del mese, giovedì 23 maggio, con due eventi distinti: alle 10 sulla tematica “Il passaggio generazionale” (con sottotitoli e interprete LIS) e alle ore 16,30 sul tema “Il welfare, il diritto al benessere”.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere, fra i giovani e non solo, una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali e testuali fruibili da tutti, come ad esempio, il “Glossario di Educazione Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale” che, con oltre 530 vocaboli fornisce un utile supporto per agevolare la fruizione dei contenuti presenti nelle varie sezioni del sito.

L’iniziativa - si spiega - si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.