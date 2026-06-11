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ISSN 2465-2067

Potestà (Mediapoint & Exhibitions), 'bilancio positivo per le tre fiere: 5mila presenze e visitatori qualificati, c'è fiducia per il futuro'

11 giugno 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
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"Non ci sono ancora i numeri definiti ufficiali, ma siamo intorno ai 5mila visitatori. È un numero che di questi tempi, con i budget e i travel cost così pesantemente tagliati sono considerati ottimali, anche perché la qualità del visitatore di queste tre manifestazioni in contemporanea è molto elevata. Tutti gli espositori, circa 170 tra i tre eventi della cybersecurity, dell'idrogeno e del nucleare, hanno confermato che l'interlocutore nello stand era un interlocutore professionale e questo è un aspetto molto importante, che ci dà fiducia anche per le future edizioni". Lo ha detto Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions, in occasione della giornata di chiusura della triplice tre giorni, che vede protagoniste contemporaneamente le tre fiere Hydrogen-Expo, Cybsec-Expo e Nuclear Power-Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento dal 9 all'11 giugno 2026 negli spazi di Piacenza Expo.

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