circle x black
Cerca nel sito
 

Pprogetto Florida's Turnpike, Lane (Gruppo Webuild) apre 11 km di nuove corsie in anticipo di 3 anni

Pprogetto Florida's Turnpike, Lane (Gruppo Webuild) apre 11 km di nuove corsie in anticipo di 3 anni
17 febbraio 2026 | 20.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nella Florida centrale, dove il sistema autostradale deve gestire oltre 100 milioni di visitatori all'anno, Lane (Gruppo Webuild) ha aperto al traffico 11 chilometri di nuove corsie nell’ambito del progetto di ampliamento della Florida’s Turnpike, con quasi tre anni di anticipo (1.020 giorni) rispetto al programma originario. Lo comunica il gruppo in una nota.

L’efficienza registrata sul progetto, si legge, è il frutto di una riorganizzazione strategica delle attività che Lane sta sempre più utilizzando nei diversi progetti in corso. La società ha infatti abbandonato il tradizionale approccio sequenziale di costruzione per adottare un modello di gestione modulare e in parallelo delle squadre di lavoro che riduce al minimo i tempi di realizzazione, garantendo al contempo flussi di approvvigionamento costanti attraverso hub logistici mobili.

I risultati sulla Florida’s Turnpike si aggiungono ad altre recenti consegne anticipate, come la I-275 Section 7 Phase 1 a Tampa, a dimostrazione della capacità di esecuzione che Lane ha messo in campo per oltre un secolo e che continua a ottimizzare per soddisfare le esigenze di grandi istituzioni americane, clienti e comunità.

Oltre alle nuove corsie aperte al traffico nel tratto tra Minneola Interchange e O’Brien Road, il progetto per la Florida’s Turnpike ha introdotto nuove rampe di accesso sulla U.S. 27 per decongestionare il traffico nelle ore di punta e ha potenziato i sistemi di sicurezza e drenaggio, un aspetto cruciale per migliorare la resilienza della rete stradale contro i fenomeni climatici estremi tipici della regione.

Per il Gruppo Webuild, i risultati raggiunti in Florida rafforzano il contributo allo sviluppo infrastrutturale degli Stati Uniti, dove le attività del Gruppo spaziano dagli interventi lungo la I-85 in North Carolina, da Main Street alla N.C. 273, all’ammodernamento della Naval Air Station (NAS) Oceana, una base aerea della Marina militare degli Stati Uniti (US Naval Force) in Virginia. In Florida, i progetti includono la Seminole Expressway/State Road (SR) 417, interventi chiave di riqualificazione delle intersezioni tra la Interstate 4 (I-4) e Sand Lake Road e tra l’I-4 e la SR 535 nella contea di Orange, nonché la costruzione del Westshore Interchange, la più grande iniziativa del Florida Department of Transportation (FDOT) nell’area di Tampa Bay.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
progetto Florida's Turnpike Lane Webuild ammodernamento infrastrutturale costruzione autostrade
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza