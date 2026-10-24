circle x black
Cerca nel sito
 

Premi: Denti (Eni), 'A Maker Faire raccontiamo 100 anni di coraggio, creatività e innovazione'

Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 20.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Celebriamo i 100 anni di Eni con uno spazio espositivo partecipativo, dove i ragazzi possono scoprire la nostra storia attraverso attitudini come coraggio, creatività, attenzione e collaborazione. La tecnologia è al centro della trasformazione della nostra azienda." Lo ha detto Gloria Denti,Head of brand communication di Eni , intervenuta alla cerimonia di premiazione di "Innovators Under 35 Europe", nell'ambito della quattordicesima edizione di Maker Faire Rome – The European Edition. L'iniziativa è promossa da Mit Technology Review Italia in collaborazione con eFM e Opinno, con il sostegno di Road – Rome Advanced District ed Eni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video
Corteo Milano, manifestanti si arrampicano per strappare cartello della Lega - Video
Lega, Zaia: "Chi vince consideri che siamo grande famiglia con estrazioni diverse"
Kim Kardashian e Naomi Watts: "Donne lottano ancora per essere al sicuro, credute e pagate il giusto" - Video
Bari, negozi del centro blindano le vetrine nel giorno delle proteste - Video
Lega, Romeo: "Contro Salvini per un posto in lista? Io quello che rischia di più" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza