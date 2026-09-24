Premi, i vincitori del Blue Ambassador Award 2026

Si è tenuta ieri, al Palazzo dell’Informazione di Roma, la giornata finale della quinta edizione del Blue Ambassador Award, il riconoscimento nazionale per l’innovazione e la sostenibilità promosso dalla Fondazione Itssixellence con Mar Ets e Alis-Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, nell’ambito della Rome Future Week. Con la cerimonia di premiazione si è chiusa l’edizione più partecipata di sempre, che ha portato in valutazione finale trenta progetti, da grandi gruppi industriali, piccole imprese ed enti del terzo settore di tutta Italia.

La giornata è stata costruita su due tempi: la mattina dedicata ai ragazzi, che hanno immaginato il futuro; nel pomeriggio è stata la volta delle imprese, che lo stanno già costruendo. Ed è stato questo il senso della quinta edizione del Premio: mettere accanto chi immagina e chi realizza.

La giornata è cominciata dai più giovani. 'Generazione Blu' ha portato al Palazzo dell’Informazione le classi quinte degli istituti superiori, nell’ambito del progetto Impact, l’iniziativa nazionale finanziata dal Pnrr per orientare i ragazzi verso le professioni del futuro. Divisi in squadre, gli studenti hanno immaginato gli oggetti del 'Museo della Blue Economy del 2050', cose che oggi non esistono ancora e che, in un futuro possibile, avranno risolto un problema, dallo spreco delle risorse alla mobilità, dall’inclusione alla cura del mare.

Nel pomeriggio, a scegliere tra i trenta finalisti, una giuria che ha visto lavorare insieme esperti di settore, figure di vertice di Alis e la Giuria Giovani degli studenti Its. Sei le categorie in gara, ecco i vincitori: Economia circolare e rigenerativa - Apicoltura Urbana (Società Benefit), 'Piattaforma di rigenerazione della biodiversità urbana'; Logistica, mobilità sostenibile e connessioni sistemiche - P3 Logistic Parks , 'Polo Logistico di Altedo (BO)'; Blue Social Responsibility - Tper, 'Prossima fermata: Tper. Sali a bordo del tuo futuro'; Comunicazione Ecosistemica e Ocean Literacy - Le Moscerine, 'Moscerine Film Festival'; Design e Lifestyle Sostenibile - Roberto Ghezzi, 'Naturografie'; Marketing del Territorio, Sport, Cultura e Turismo Inclusivi e Sostenibili - Trenitalia, 'Travel Book Mare. 61 spiagge da amare'.

I premi della Giuria Giovani: Premio Blue Inspiration - InVento Innovation Lab, 'B Corp School'; Menzione Speciale Young - Safe, 'Ecosistema Safe'. Le menzioni speciali della Giuria: Mariscadoras, 'Blueat, la pescheria sostenibile'; Trans Italia, 'Mediterranean Sustainable Logistics Gateway'; GelAuteria, 'Gelateria AUTentica'; Pier Paolo Scelsi, 'Crea & San Pietro. Cantieri del Contemporaneo'; Its Academy Mobilità Ge.In.Logistic, 'Adriatic Maritime Route Planner'. Il premio speciale Special Blue Ambassador - 'Man of the Year 2026': Alexandre Galiotto (Galiotto Consulting, 'Smart Fast Mile').

"Investiamo in questo Premio perché crediamo che il futuro si costruisca, giorno per giorno, e che a costruirlo debbano essere anche i ragazzi, da protagonisti. Ogni giorno, nei nostri Its, incontriamo giovani che si affacciano a un mondo del lavoro che cambia più in fretta di qualsiasi manuale. Il Blue Ambassador Award li mette accanto alle imprese che l'innovazione la fanno davvero, per intercettare la trasformazione dei nostri tempi e per restituire valore alla società. È il nostro modo di dire ai ragazzi che le competenze per stare dentro il cambiamento si possono coltivare, e che una nuova idea di futuro ha bisogno di loro. Ed è anche per questo che il Blue Ambassador Award è, prima di tutto, un percorso: strutturato e continuativo, che valorizza le eccellenze del mondo produttivo e del terzo settore e avvicina le nuove generazioni alla sostenibilità, mettendo in dialogo ciò che il mercato chiede e ciò che il lavoro offre. Perché la Blue Economy significa, molto concretamente, crescere senza consumare il futuro di chi verrà dopo di noi", rimarca Laura Castellani, direttrice della Fondazione Itssixellence.