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Premio Ichnos, a Cagliari protagonisti del giornalismo, dell’editoria e dell’economia a confronto

Emanuela Pala, vincitrice del premio Ichnos
Emanuela Pala, vincitrice del premio Ichnos
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23 ottobre 2026 | 12.39
Emanuele Concas
LETTURA: 2 minuti

Prende il via la seconda edizione del Premio Ichnos, International Sardegna Awards, l’iniziativa dedicata al giornalismo, alla comunicazione e al ruolo dell’informazione nella società contemporanea. Una giornata di incontri che riunisce giornalisti, direttori di testate, editori e protagonisti del mondo dell’impresa per affrontare alcune delle questioni decisive per il futuro del settore e del Paese. Il programma si è aperto con il panel “Quando una voce si spegne. Tiscali News e la sfida di salvare un archivio digitale”, dedicato alla memoria dell’informazione online e alla necessità di preservare un patrimonio giornalistico che rischia di andare perduto. Interverranno Antonella A.G. Loi, Stefano Loffredo, già giornalista di Tiscali News, e il giornalista Leonardo Bartoletti. I saluti istituzionali saranno affidati a Giuseppe Murru, in rappresentanza dell’Ordine dei giornalisti. Modera Simonetta Selloni, Assostampa Sardegna. E' seguito il confronto su WInformazione, impresa e nuove leadership editoriali”, per approfondire le trasformazioni del mercato editoriale, i modelli di sviluppo delle aziende dell’informazione e le prospettive del giornalismo in un panorama in continua evoluzione. Ne discuteranno Alberto Leonardis, fondatore e presidente del gruppo editoriale SAE, e Gabriele Benedetto, amministratore delegato di QN Media. Modera Antonella Baccaro, giornalista del corriere della sera.

E' in corso spazio a uno dei temi strategici per la Sardegna e per l’intero sistema delle isole italiane: “Energia, trasporti e isole: come garantire sostenibilità, mobilità e competitività nell’Italia del futuro". Un dibattito che metterà al centro la continuità territoriale, l’efficienza dei collegamenti, la sostenibilità energetica e il diritto delle comunità insulari a non essere penalizzate dalle distanze. Interverranno Achille Onorato, amministratore delegato di Moby, Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda, Giacomo Bedeschi, direttore de La Nuova Sardegna, e Gaetano Francesco Intieri, amministratore delegato di Aeroitalia. Modera Stefano Polli, vicedirettore dell’Ansa. Questo pomeriggio, alle 16.30, i lavori riprenderanno con il panel “Il giornalismo d’inchiesta: la verità come bene pubblico”, dedicato al ruolo dell’inchiesta giornalistica come strumento essenziale di trasparenza, controllo democratico e tutela dei cittadini. Un approfondimento sul valore del lavoro dei cronisti, sulle responsabilità di chi racconta i fatti e sulle difficoltà che accompagnano la ricerca della verità in un ecosistema informativo segnato dalla velocità delle notizie e dalla disinformazione. Al confronto parteciperanno Emanuela Pala, vincitrice del Premio Ichnos, Susi Ronchi, coordinatrice di 'Giulia' Giornaliste Sardegna, Alessio Lasta, giornalista e inviato della trasmissione 'Lo stato delle cose', Antonella Baccaro, giornalista del Corriere della Sera, e Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Modera Virginia Saba, giornalista e scrittrice.

Con la seconda edizione, il Premio Ichnos conferma la propria vocazione: creare uno spazio di confronto tra informazione, cultura e impresa, valorizzando il giornalismo di qualità e promuovendo una riflessione sulle grandi trasformazioni del nostro tempo. Un appuntamento che, nel segno della Sardegna, guarda al futuro dell’informazione e al ruolo che essa continua a svolgere nella vita democratica del Paese. Dibattiti ed eventi si terranno al teatro Doglio di Cagliari. La manifestazione è realizzata con il contributo della Fondazione di Sardegna e la sponsorizzazione di Moby spa e Aeroitalia.

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