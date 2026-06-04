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Pubblica amministrazione: semplificazione e competenze al centro della trasformazione digitale

04 giugno 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Semplificare la pubblica amministrazione significa erogare servizi più semplici, veloci e proattivi per cittadini e imprese. Per farlo è necessario ripensare i processi in chiave digitale, rispondendo alle esigenze imposte dalla trasformazione in atto, come quella legata all'integrazione tra dati, interoperabilità e intelligenza artificiale, che consente di superare la frammentazione puntando al modello del "once only". Ciò significa lavorare non solo alla digitalizzazione delle procedure, ma anche rivedere l'organizzazione, per un'efficienza a 360°. Accanto alla tecnologia, è centrale il tema dell'aggiornamento delle competenze: formazione, upskilling e nuovi modelli di apprendimento diventano leve strategiche per sostenere la trasformazione e costruire un sistema più efficace, inclusivo e orientato al cittadino.

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