Rebuild 2025: Andreis (Kyoto Club), ‘E’ il momento di fare rete per l’ambiente costruito’

“Ci confrontiamo, tra le altre cose, su quali azioni intraprendere perché venga recepita la revisione della direttiva EPBD (Direttiva Case Green) affinché sia accolta nei tempi stabiliti dalla legislazione e per garantire la decarbonizzazione degli edifici”. Sono queste le parole di Sergio Andreis, direttore esecutivo di Kyoto Club, in occasione dell’undicesima edizione di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio e dedicata al futuro del comparto delle costruzioni, in cui sostenibilità e nuove tecnologie digitali saranno sempre più protagoniste.