Rebuild 2025: Cugno (Thales Alenia Space Italia), ‘Mondo aerospaziale può essere di aiuto al settore edilizio’

“Il mondo aerospaziale è molto più avanti probabilmente di quella che è l'economia non aerospaziale. Però in questo senso penso, personalmente, che un grande balzo in avanti potrà essere fatto in un contesto come Rebuild con la contaminazione che può arrivare dalle industrie come la nostra dell'alta tecnologia in cui le problematiche alle volte sono comuni come la sostenibilità, la scarsezza di risorse e ottenere il massimo con poche forze”. Lo dichiara Walter Cugno, vice presidente del dominio Esplorazione e Scienza e responsabile del sito aziendale di Torino di Thales Alenia Space Italia, all’edizione 2025 di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio. Dedicata all’edilizia sostenibile, la kermesse permette di fare il punto sul presente ed il futuro del comparto delle costruzioni, in cui le nuove tecnologie digitali saranno sempre più protagoniste.