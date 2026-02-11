Recarlo apre nuova boutique a Roma

Recarlo, storica maison di gioielleria italiana, celebre per la creazione di gioielli con diamanti naturali, dopo Milano e Bari apre una nuova boutique a Roma. Il concept del salotto piemontese si replica anche in questa nuova boutique che aprirà al pubblico il 12 febbraio per celebrare San Valentino. La filosofia della maison, il warm luxury, un lusso accogliente e avvolgente, si traduce anche nella boutique di Roma.

Un'esperienza immersiva tra arte, design e alta gioielleria. Situata in Via del Babuino, 84, la boutique Recarlo si distingue per il suo stile e la ricercatezza dei materiali, dando vita a un ambiente in cui l'alta gioielleria dialoga con l'arte e il design. Protagonisti i celebri diamanti taglio cuore del brand, signature del marchio. L'ambiente invita i visitatori a scoprire le collezioni della maison più iconiche, Contrarié e More. L’attenzione ai dettagli si esprime nella selezione di materiali pregiati e lavorazioni artigianali d’eccezione. Il rovere intarsiato color miele del parquet, ispirato ai palazzi nobiliari piemontesi, si fonde con la parete di sale naturale.

Di fronte, un sipario in resina riciclata stampata 3D,nel blu iconico del brand. Una libreria dei memorabilia storici del brand completa il concept della boutique dandole un sapore familiare, caldo e accogliente. Tutti i materiali selezionati per il concept della boutique confermano l’attenzione di Recarlo alla sostenibilità, valore imprescindibile per il brand. Con questa nuova apertura, Recarlo consolida la sua presenza nel panorama dell’alta gioielleria, portando nel cuore di Roma la sua visione di lusso.