Scatta il toto-nomi per la successione alla direzione di 'Repubblica' dopo le dimissioni di Mario Orfeo, annunciate nel pomeriggio di oggi, e si apre la partita per individuare il nuovo direttore del quotidiano del gruppo Gedi. Rimbalzano le prime indiscrezioni sui possibili candidati: tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, a quanto apprende l'Adnkronos, figurano quelli di Emiliano Fittipaldi, direttore del 'Domani', e di Marco Damilano, già direttore dell'Espresso, oggi editorialista proprio del 'Domani' e autore e conduttore del programma di approfondimento politico 'Il cavallo e la torre' su Rai3.

In queste ore emergono anche indiscrezioni che indicano il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale, cresciuto professionalmente all'interno dell'all news di Sky fino ad assumerne la guida nel settembre 2025. A quanto si apprende, in passato sarebbe stato sondato anche il profilo dell'ex direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, attualmente attualmente Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia.

Resta forte anche l'ipotesi di una soluzione interna. Tra i nomi al vaglio, secondo quanto si apprende, ci sono quelli dei vicedirettori Stefano Cappellini, da anni tra le firme di riferimento del quotidiano, e Carlo Bonini, storico inviato e firma di punta del giornalismo d'inchiesta. Ma salgono le quotazioni, nelle ultime ore, del corrispondente da Bruxelles Claudio Tito, che segue da vicino le dinamiche dell'Unione europea.