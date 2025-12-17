circle x black
Riello torna in mani italiane, Urso: "Con Ariston si rafforza il Made in Italy"

"L’acquisizione chiude un percorso complesso seguito in ogni sua fase dal Mimit, e segna un passaggio industriale di rilievo strategico", afferma il ministro

17 dicembre 2025 | 11.08
Redazione Adnkronos
“Il Gruppo Riello, indiscusso protagonista dell’industria italiana, torna dopo anni in mani italiane. L’acquisizione da parte di Ariston Group chiude un percorso complesso, seguito in ogni sua fase dal Mimit, e segna un passaggio industriale di rilievo strategico". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, commenta la notizia dell’acquisizione del Gruppo Riello da parte dell’italiana Ariston Group.

“Un’operazione - ha aggiunto Urso - che rafforza la filiera del Paese, tutela l’occupazione e garantisce continuità e sviluppo alle attività produttive, nell’ambito di una strategia di crescita solida e di lungo periodo”.

Domani, alle ore 11.00, avrà luogo al Mimit il tavolo sulla vertenza Riello, già convocato in vista di questo importante passaggio.

