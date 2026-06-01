RiminiWellness – Panatta: allenamento con i pesi alleato della salute

L'attività con i pesi non è più vista come un rischio, ma come uno strumento importante per la prevenzione e il mantenimento della salute. Ne è convinto Rudy Panatta, fondatore dell'omonima azienda produttrice di attrezzature sportive, che evidenzia i benefici dell'allenamento muscolare per il sistema scheletrico, muscolare e ormonale. Un percorso che deve essere accompagnato da attrezzature adeguate e da una corretta alimentazione, contribuendo anche a ridurre i costi sanitari legati all'invecchiamento e alla perdita di autosufficienza.