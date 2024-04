"Non riesco a immaginare una visione della moda più distante dalla mia di quella di Roberto Cavalli, eppure di lui ho sempre avuto enorme rispetto"

"Non riesco a immaginare una visione della moda più distante dalla mia di quella di Roberto Cavalli, eppure di lui ho sempre avuto enorme rispetto". Giorgio Armani ricorda Roberto Cavalli, morto oggi a Firenze a 83 anni. "Roberto era un vero artista, selvaggio e meraviglioso nell'uso delle stampa, capace di trasformare la fantasia in abiti seducenti", dice Armani in una dichiarazione diffusa sui social. "Apprendo con grande tristezza della sua scomparsa: la sua verve di toscanaccio mancherà molto", conclude.