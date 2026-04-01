Rotocalco n° 13 del 1° aprile 2026

Parità di genere: siglato a Roma il protocollo per la presenza femminile nei dibattiti pubblici; Immobiliare: a Milano i Real Estate Awards 2026 celebrano eccellenza nel settore; "Turbanti": una mostra tra arte, moda e inclusione alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi; Gdo: Metro consegna le targhe ufficiali 'Guida michelin 2026'; Davines cresce e punta su sostenibilità e innovazione: Comfort Zone celebra 30 anni; Formazione, modello duale negli Its: il bilancio di Ahk Italien e Lidl Italia al Ministero dell'Istruzione; Sport, Meritocrazia Italia promuove il merito in campo sportivo.