circle x black
Cerca nel sito
 
ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 13 del 1° aprile 2026

01 aprile 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Parità di genere: siglato a Roma il protocollo per la presenza femminile nei dibattiti pubblici; Immobiliare: a Milano i Real Estate Awards 2026 celebrano eccellenza nel settore; "Turbanti": una mostra tra arte, moda e inclusione alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi; Gdo: Metro consegna le targhe ufficiali 'Guida michelin 2026'; Davines cresce e punta su sostenibilità e innovazione: Comfort Zone celebra 30 anni; Formazione, modello duale negli Its: il bilancio di Ahk Italien e Lidl Italia al Ministero dell'Istruzione; Sport, Meritocrazia Italia promuove il merito in campo sportivo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza