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ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 16 del 22 aprile 2026

22 aprile 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
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Vinitaly 2026: bilancio più che positivo per Terre de la Custodia ; Beverage: Ichnusa presenta 'Metodo Lento', la nuova birra che celebra il tempo; Dimore storiche, custodi di memoria e risorsa economica per il Paese; Amazon lancia Alexa+ in Italia: l'AI generativa trasforma l'assistente vocale; Milano Design Week: 'Musa' di Smeg coniuga estetica e funzionalità giocando con la luce; Reza Pahlavi al Centro studi americani: "Serve supporto esterno per liberare l'Iran"; Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano 'Extreme Environments'; Voci Dal Parlamento - Casa, Tinagli: "Prezzi alle stelle in Ue, servono investimenti e regole".

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