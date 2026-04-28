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Rottamazione quinquies, domande in scadenza: c'è tempo solo fino al 30 aprile

Consente di versare l'importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio

Agenzia delle Entrate - Fotogramma/Ipa
Agenzia delle Entrate - Fotogramma/Ipa
28 aprile 2026 | 06.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ultimi giorni per aderire alla rottamazione-quinquies. Giovedì 30 aprile scade il termine per la presentazione della domanda che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. La definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di versare l'importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Per quanto riguarda l'ambito applicativo, rientrano nella rottamazione-quinquies i carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte dichiarate, ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle prefetture.

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Come aderire

I contribuenti possono inviare la dichiarazione di adesione nella sezione 'Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)', presente sia nell'area riservata sia in quella pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Nell'area riservata, a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate, il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta. In entrambi i casi, è necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che il pagamento dilazionato può arrivare fino a 54 rate in 9 anni e che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

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