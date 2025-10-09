circle x black
Salone Csr, Rizzoli (Delicious): "Progetti educazione alimentare in scuole"

09 ottobre 2025 | 10.39
Redazione Adnkronos
"Quest'anno Delicious ha avviato un bellissimo progetto all'interno del nostro Longevity Nutrition Program. Abbiamo lavorato insieme all'Università e Istituto Nazionale Ricerca Cardiovascolare per promuovere un programma che possa portare nuove informazioni anche sulla salubrità dei nostri prodotti. Un progetto di education direttamente con alcune scuole del nostro territorio". Sono le parole di Irene Rizzoli, amministratrice delegata Delicius Rizzoli, alla tredicesima edizione del Salone delle Csr a Milano.

